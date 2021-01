Hatchback je naším Porsche 911, říká šéf Mini

„Nešroubuj s ikonou,” řekl Korber v rozhovoru pro britský Autocar s tím, že malý hatchback je pro Mini zásadní. „Model 911 musí být v průběhu času pečlivě vyvíjen, protože to je to, co Porsche znamená,” dodává s tím, že Mini uvažuje podobně o svém hatchbacku. Značka musela a dále musí rozšířit svůj sortiment o crossovery, ale tradičního malého hatchbacku se nevzdá.