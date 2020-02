Hamilton v novém monopostu F1 tlačí volant od sebe, použitá technologie je záhadou

Při nájezdu do zatáčky tlačil volant od sebe, na rovinkách naopak k sobě. V paddocku panují neshody ohledně toho, co to může znamenat. „Jestli jde ale o aerodynamiku, je to zakázané,” má na svém facebookovém účtu jasno komentátor seriálu Tomáš Richtr.

V pravidlech ovšem znovu stojí: „No adjustment may be made to any suspension system while the car is in motion,” tedy ve volném překladu: „Pokud je vozidlo v pohybu, není povolena žádná korekce jakéhokoli komponentu odpružení.”