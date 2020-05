Grafik ukázal Rolls-Royce v roli supersportu

Pro značku Rolls-Royce je „sportovnost” skoro až sprosté slovo, a to tak moc, že u ní nenajdete nejen sportovní verze aut, ba dokonce ani sportovní jízdní režim. Přesto si designér Rain Prisk neodpustil studii na téma „co by kdyby” a výsledek je skutečně pozoruhodný.

Nebeským autem do pekla. Rolls-Roycem Dawn na výletě po Čechách

Z proporcí vozu je jasné, že designér má na mysli auto s motorem uprostřed; dvanáctiválec od BMW, pohánějící skutečné vozy Rolls-Royce, se zdá být jasnou volbou. Zbytek pohonného ústrojí by však jistě musel být upraven.

Záď auta bohužel nevidíme a není tedy jasné, zda by tu bylo zadní okno, odhalující motor, anebo zda by motor byl zčásti vystaven beze skla, jako např. u vozu Bugatti Chiron.

Je krajně nepravděpodobné, ba přímo nereálné, že se takovéhle auto někdy dostane do výroby. Přitom by mohlo být alternativou k Bentley Continental GT, ovšem s motorem uprostřed a větší dávkou komfortu, jak je u Rolls-Royce obvyklé. A tenhle design by na silnicích jistě budil obdiv.