Geniální konstruktér Ferdinand Porsche zemřel před 70 lety

Ferdinand Porsche se narodil 3. září 1875 do rodiny klempíře a karosáře v Maffersdorfu v Rakousku-Uhersku, dnešních Vratislavicích nad Nisou u Liberce. Měl sice původně pokračovat v otcově řemesle, od dětství ho ale bavila elektřina, takže navštěvoval libereckou průmyslovku. V roce 1893 pak odešel na zkušenou do Vídně, hlavního města mocnářství, kde nakonec působil dalších 30 let.

V roce 1906 nastoupil jako technický ředitel do společnosti Austro-Daimler. Tam konstruoval letecké motory i automobily - a za první světové války se věnoval také armádním zakázkám, takže pozdější práce pro hitlerovský válečný stroj pro něj nebyla vstupem do neznámého prostředí.

Po první světové válce a rozpadu Rakouska-Uherska působil Porsche nadále v Rakousku, ve 20. letech přesunul těžiště své působnosti do Německa. V druhé polovině 20. let pracoval pět let ve vedení společnosti Daimler Benz, kde zkonstruoval například závodní Mercedes SSK. V roce 1929 se nakrátko vrátil do Rakouska vést technické oddělení firmy Steyer.