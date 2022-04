Genesis představuje koncept X Speedium Coupe coby designovou budoucnost

Podle automobilky vznikl z volného designového cvičení v rámci firmy a pořád se drží designového jazyka současných modelů, ale je v něm poněkud progresivnější. To je asi nejvíce vidět na přídi, která obřím trojúhelníkem trochu připomíná seriál Hra na oliheň.

Jeho linky jsou protažené na strany a až za přední kola, vměstnaná do muskulaturních blatníků. Zadní jsou na tom stejně a mezi nimi vidíme zcela hladké dveře bez viditelné kliky. I zrcátka jsou jen nenápadné kamery.

Boky však ozvláštňuje dvojitá „hokejka“ v oknech. Mimochodem, vypadá to, jako by designéři chtěli dát cestujícím na případných zadních sedadlech co nejvíce místa nad hlavou, ale z proporcí vozu je jasné, že jinak se dozadu nikdo pořádně nevejde.