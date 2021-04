Ford urychlí výrobu vlastní baterie do elektromobilů, investuje také v Rumunsku

Americká automobilka Ford Motor urychlí výrobu vlastních bateriových článků do elektromobilů. Do nové bateriové laboratoře, která bude vyvíjet a vyrábět prototypy lithium-iontových a polovodičových článků, investuje téměř čtyři miliardy korun. 6,4 miliardy investuje také do továrny v Rumunsku, kde chce vyrábět elektrickou dodávku.