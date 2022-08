Ford testuje světlomety, které promítnou symboly a důležité informace na silnici

Světlomety, které umějí promítat něco na silnici, už existují – nabízí je Mercedes-Benz a Audi. Jenže to jsou prémiové značky. Ty běžnější se omezují „jen“ na technologii LED Matrix, tedy vystiňování okolních aut při zapnutých dálkových světlech. Ford chce nyní jít dál – testuje promítání dopravních značek na silnici.

Systém nazývá „světlomety s vysokým rozlišením“, alespoň prozatím, a jeho pomocí dokáže na silnici promítat např. instrukce navigace nebo dopravní značky, které přečetla kamera za čelním sklem. Mohl by také být propojen s infotainmentem a tak např. zobrazit sněhovou vločku, když teplota klesne pod určitou hodnotu a vznikne riziko námrazy.

Světlomety s vysokým rozlišením Fordu Foto: Ford

Nápad však nemyslí jen na řidiče. V případě zašlého dopravního značení by mohly světlomety promítnout přechod pro chodce, který by viděl i ten chodec. Samozřejmě je otázkou, jak a zda vůbec by chodec něco takového pochopil, ale podstatnější je, že řidič by lépe viděl ten přechod, jehož čáry jsou opotřebované léty používání, a tak by věděl, že má chodci umožnit přejít.

Systém by mohl také vyobrazit, jak daleko jet od cyklisty při předjíždění, aby řidič dodržel bezpečný odstup. Nebo by mohl promítnout šířku vozidla, aby řidič viděl, zda se do úzkého prostoru vejde.

„To, co začalo jako hraní si s projektorovým světlem a prázdnou zdí, by mohlo posunout světelné technologie na zcela novou úroveň. Nyní je tu potenciál udělat mnohem víc než jen osvítit silnici před vozem. Řidič by mohl získávat důležité informace, aniž by musel spustit oči ze silnice,“ nechal se slyšet Lars Junker z divize pokročilých asistenčních systémů evropské části Fordu.

Nutno ale podotknout, že změnit linii pohledu by řidič stejně musel. Dívá-li se na silnici standardně, co nejdál to jde, při promítnutí značky či šipky pár metrů před auto je stále třeba očima hnout. A samozřejmě tohle vše by fungovalo jen ve tmě, ale nápady to jsou zajímavé. Ovšem kdy a zda vůbec se jich dočkáme v produkci, je ve hvězdách.