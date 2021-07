Ford se chlubí rekordní spotřebou elektrického mustangu, ovšem na konkrétní trase

Když elektromobil spotřebovává okolo 15 kWh energie na sto kilometrů, obecně se to považuje za skvělou hodnotu. Běžná čísla jsou mezi osmnácti a jednadvaceti a cokoliv přes 30 je hodně, nemá-li vůz adekvátně gigantickou baterii či aspoň jízdní schopnosti. Rekordem co do nejnižší spotřeby je 9,5 kWh/100 km, resp. v britských mírách 6,54 míle na kilowatthodinu.