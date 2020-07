Ford Bronco má přijít i jako pick-up

Podle zdroje z vývoje by mělo mít Bronco pickup pravděpodobně stejné motory, jako běžná verze, tedy čtyřválcový a šestiválcový motor o objemu 2,3 a 2,7 litru. Zatímco pro uzavřenou verzi se očekává příchod třílitrového šestiválce EcoBoost, pick-up ho dostat nemá. Spekuluje se ale o tom, že u něj bude vrchol tvořit pětilitrový osmiválec.

Co se týče převodovky, zdroje uvádějí, že pickup dostane sedmistupňový manuál pro čtyřválec a desetistupňový automat pro všechny motory. V interiéru by měl být model prakticky stejný a nabídnout by měl i stejné systémy pro jízdu na silnici i v terénu a stupně výbav.