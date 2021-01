Film Rychle a zběsile mohl proslavit jiná auta, byla však málo lidová

Měl ovšem jasně nastavené mantinely. Vozidlo muselo být legálně sehnatelné v USA do roku 2000, nesmělo mít řízení na pravé straně, muselo odpovídat povaze herců a také nemělo být příliš drahé, protože hrdinové pocházeli z chudších čtvrtí.

Lieberman přiznal, že kdyby film natáčeli o rok později, rozhodně by rád obsadil třeba Subaru WRX či Lexus IS, ty v té době ovšem teprve klepaly na dveře amerického trhu s auty.

Ve videu, které se objevilo na YouTube, Lieberman rovněž uvedl, že nechtěl do filmu obsazovat třeba auta od Kia nebo Hyundai, která mu tehdy přišla příliš obyčejná. Dnes by ale podle svých slov přemýšlel jinak. Například by prý neváhal obsadil třeba Genesis Coupé s motorem 3,8 litru V6 a především Kiu Stinger, jihokorejské zjevení mezi sedany vyšší střední třídy.