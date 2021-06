Filipínské úřady zbytečně zničily další superauta včetně vzácného McLarenu

Proč to dělá? Těchto sedm aut bylo podle dostupných informací zabaveno lidem, kteří při jejich dovozu během let 2018-2020 nezaplatili patřičnou daň. Je pravděpodobné, že onen mclaren je tím, který celníci objevili při namátkové kontrole přístavu v Manile v srpnu loňského roku.

Nutnost nějakého trestu ze strany úřadů je stejně samozřejmá, ale jednoho napadne třeba zabavení auta s tím, že majitel ho nedostane zpátky, pokud nezaplatí správnou daň a jako pokutu ještě jednou tolik navíc. Národní dluh Filipín byl k listopadu 2020 ve výši 210,7 miliardy amerických dolarů, tedy 4,48 bilionu korun, takže by jeden řekl, že by země mohla využít možnosti, které má, aby si zajistila dodatečné příjmy.

Mohla by zabavená auta třeba prostě prodat zpátky do zahraničí a peníze si nechat – záleží jen na tom, jak se napíšou zákony. A člověk by pochopil i to, kdyby zabavená auta byla normálně sešrotována. Takováto okázalá destrukce – všimněte si člověka, který do už zničených aut začne ještě mlátit kladivem – je naprosto nepochopitelná.