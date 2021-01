Fiat chystá kabriolet z crossoveru 500X

Konkurenci na trhu najde především ve Volkswagenu T- Roc Cabriolet. Vůz by měl dorazit v druhé polovině roku 2021.

Model 500X by se měl do konce tohoto roku stále vyrábět v závodě FCA v Melfi s mild-hybridní technologií, které adoptovala faceliftovaná verze kvůli přísným emisním regulím. Mluví se i o tom, že by malý italský crossover dostal silnější verzi od továrního úpravce Abarth. Nic takového ovšem Fiat nepotvrdil, a tak zůstává ostrý model 500X jen snem fanoušků Fiatu.