Ferrari představilo jedinečné kupé BR20

Ferrari, stejně jako řada dalších špičkových automobilek, svým stálým zákazníkům nabízí možnost nechat si postavit auto přesně podle svých představ, bez velkého ohledu na to, co značka běžně nabízí. Samozřejmě si za to nechá patřičně zaplatit – tak moc, že se cenu veřejnost většinou vůbec nedozví.