EQS je elektrickou vlajkovou lodí Mercedesu. Na 300 km se dobije za 15 minut

Adaptivní tempomat s aktivním vedením v jízdním pruhu, které je schopné ten pruh samočinně změnit, je samozřejmostí, stejně jako aktivní nouzové brzdění do všech směrů včetně situace, kdy odbočujete doleva a nedáte přednost protijedoucímu. A když už by mělo k boční srážce dojít, EQS se zvedne o 7 cm nahoru, aby více energie nárazu šlo do rámu karoserie, nikoliv do dveří.