Elektronické dálniční známky a slevy ekologickým autům nejspíš projdou Senátem

Sněmovna do novely zapracovala také návrh, aby si dálniční známky nemusela kupovat historická vozidla opatřená patřičnou registrační značkou. Za nižší sazby - 1000 korun oproti 1500 u standardního auta - by měla po dálnicích jezdit auta na zemní plyn a biometan, tedy CNG.

Někteří senátoři zvažovali, že by osvobození od dálničního poplatku mohlo být rozšířeno i na vozidla jezdící na propan-butan, tedy LPG. Ministerstvo dopravy to ale odmítlo, podle něj by to znamenalo citelný výpadek příjmů z dálničních poplatků.