Elektrický obr na uniklých snímcích. Je tohle Mercedes-Benz EQS SUV?

První dvě fotografie ukazují zatím nikde neviděné SUV Mercedesu, které nese jasné znaky elektromobilů EQ. Velkým vodítkem jsou také cedulky s nápisem EQS SUV v místech pro registrační značky. Ač to automobilka jistě nepotvrdí, s největší pravděpodobností se tedy díváme na nové EQS SUV.

Tento model je pro třídu GLS to, co je pro třídu S model EQS. Je to tedy vrchol elektrických SUV značky Mercedes-Benz. Už z dřívějška víme, že druhá řada sedadel je elektricky nastavitelná a že uvnitř může být ještě třetí řada.