Elektrický crossover s rysy Fordu Mustang byl poodhalen na sněhu. Přijede příští rok

Představili byste si v tomhle maskovaném SUV cokoliv, co by mohlo připomínat Ford Mustang? S gigantickými blinkry v nárazníku a velmi vysoko položenou hranou kapoty? Pokud ne, Ford do doby oficiální premiéry zatím bezejmenného crossoveru jistě přijde na způsob, jak v tiskové zprávě vysvětlit opak.