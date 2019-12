Důležitá silnice v Ostravě je hotová, odvede dopravu z obytné čtvrti

Když byla v říjnu 2015 zprovozněna nová čtyřproudová silnice I/11 mezi Mokrými Lazci a Ostravou, z řady obcí po trase staré silnice zmizela tranzitní doprava.

Poslední klíčový úsek ale tehdy nebylo možné otevřít, 4,5 km čtyřproudové silnice bylo blokováno spory na úseku dlouhém jen něco přes čtyři stovky metrů.

Veškerá tranzitní doprava z dálnice D1 na Opavu musela projíždět městem, pod okny obyvatel, kolem nemocnice a vysoké školy. Ovšem, ve čtvrtek 19. prosince 2019 tudy jela naposledy, neboť poslední úsek nové silnice I/11, tzv. prodloužené Rudné, byl zprovozněn.

Práce na tzv. prodloužené Rudné, silnici I/11 v Ostravě (fotografie z 13. prosince 2019) Foto: Jaroslav Ožana, ČTK

Dostavění silnice léta brzdily mimo jiné majetkové spory. Po jejich vyřešení a vydání povolení trvala stavba čtyřsetmetrového úseku ani ne čtvrt roku.

„Pomůže to spojení Ostrava - Opava, pomůže to Ostravě, Porubě, pomůže to řadě obyvatel ulice 17. listopadu. Těm, kteří bydlí kolem nemocnice, kteří bydlí kolem vysoké školy i dalším. Je to úsek, který skutečně pomůže řidičům a ulehčí cestování,” řekl ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO).

Na silnici je zatím zkušební provoz s rychlostí omezenou na 90 km/h; zbytek nové trasy na Opavu je silnicí pro motorová vozidla s limitem 110 km/h.

„Byla to stavba, na kterou čekala celá Ostrava, Opava a všechny přilehlé obce strašně dlouhou dobu. Jak se stavělo krátkou dobu a jak dlouho jsme vyřizovali všechna razítka, která jsme potřebovali, to je skutečně nesouměřitelné,” řekl moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák.

Dostavěná silnice navazuje v Porubě na Rudnou ulici, která prochází celým městem, na druhé straně se napojuje na Opavskou ulici, jež pokračuje na Opavu.

Dostavba posledního úseku stála přibližně 200 milionů korun a její součástí byly moderní protihlukové stěny, které tam chtěli postavit místní.

Celá stavba je dlouhá 6,7 kilometru, začala už v roce 2012 a přišla bez DPH téměř na 2,5 miliardy korun. Stavební povolení bylo vydáno už v roce 2009, stavba byla několikrát přerušena.

Okolo dvou kilometrů silnice už bylo zprovozněno dříve, dalších 4,5 kilometru záviselo na dokončení posledního úseku. Na jaře bude přes silnici ještě usazena lávka pro pěší a cyklisty, která spojí Porubu s turisticko-rekreační oblastí na druhé straně. Pilíře pro ni už jsou postavené.

„Stavba byla zastavena, poté na ni nebyly finanční prostředky. To znamená, že se mohly stavět pouze dílčí stavební objekty, po obnovení prací do toho zase vstoupily obstrukce ze strany různých majitelů a problémy se získáním stavebního povolení. Bylo to v jednu chvíli už trošku beznadějné,” řekl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Dodal, že během zkušebního provozu se na trase bude měřit hluk, a kdyby někde překračoval limity, bude podnik připravovat dodatečná protihluková opatření.

Tzv. prodloužené Rudné už roky chybělo jen asi 400 metrů (fotografie z 13. prosince 2019). Foto: Jaroslav Ožana, ČTK

Se stavbou silnice se v daném úseku počítalo už v roce 1969, od roku 1980 byla i v ostravském územním plánu. Daný pozemek ŘSD koupilo v roce 2007 bez jakýchkoli závazků, o dva roky později ale pracovníci ředitelství zjistili, že už se k pozemku váže věcné břemeno.

Spory s majiteli pozemků stavbu roky oddalovaly. Proti zdržování stavby několikrát demonstrovali obyvatelé Poruby. Úlohy mediátora se ujal kraj. Hejtmanův náměstek Jakub Unucka (ODS) už dříve řekl, že dostavbě bránil spor o typ protihlukové stěny.