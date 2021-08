Dodge se vrhá do elektromobility, muscle car budoucnosti ukáže už příští rok

Naplní-li se vize EU a podobných organizací, za několik málo desítek let budeme všichni jezdit elektromobily. Proto budou muset existovat i elektrické muscle cars. Automobilka Dodge si toho je vědoma už delší dobu, takže se včas pustila do přípravy muscle caru budoucnosti – a příští rok ho odhalí.

Sice zatím ve formě konceptu, ale i tak to bude první krok do doby, na kterou se příznivci bublajících osmiválců s ječícími kompresory asi zrovna netěší – leda proto, že se dá očekávat menší pokles hodnoty posledních generací muscle cars se spalovacími osmiválci, ne-li její růst. V produkční model by se koncept měl přetavit zhruba do dvou let.