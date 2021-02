Do roku 2025 chce Praha 750 nových dobíjecích stanic pro elektromobily

Do zhruba pěti let by mělo být podle dokumentu zprovozněno zmíněných alespoň 750 dobíjecích stanic. Vzniknou jak v nových lampách veřejného osvětlení, tak mimo ně.

„V další etapě časový plán do roku 2030 předpokládá, že cílem výstavby stanic by mělo být zřízení celkově 4500 parkovacích dobíjecích stanic,” píše se v dokumentu. Ten počítá i se vznikem rychlodobíjecích stanic.

Schválená koncepce rozvoje navrhuje pětici možností, jak síť dobíjecích míst vybudovat. Liší se jak ve výši nákladů, tak množství snížených emisí. Nejdražší varianta, tzv. investiční model, počítá s náklady až dvě miliardy. Jako nejlepší strategie vycházejí podle studie firmy Deloitte, kterou si město nechalo udělat, založení společného podniku měst s některou z firem a koncese na vybudování a provoz stanic.

Podle studie musí být stanice po Praze rozmístěny rovnoměrně a lidé by měli platit za elektřinu co nejnižší možnou tržní cenu. Tím město maximalizuje motivaci k přechodu na elektromobily. V maximálně možné míře bude využito k výrobě elektřiny obnovitelných zdrojů.

„Nyní byla pověřena městská společnost Operátor ICT, aby rozpracovala dvě varianty možné podpory elektromobility, respektive rozvoje dobíjecí infrastruktury. Buď ve formě koncese se soukromým subjektem, nebo založení společného podniku za podmínky, že by do něj město nevkládalo žádné čistě finanční prostředky,” řekl primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Do roku 2030 má podle predikce města jezdit v Praze až 200 000 elektromobilů.

K vytvoření dobíjecích míst v lampách veřejného osvětlení je nutné zajistit dostatečný příkon.

„Proto jsme už v minulém roce spustili obnovu sítě veřejného osvětlení, kdy posilujeme přenosovou soustavu. Počítáme s tím, že právě lampy by se měly v budoucnu stát pilířem soustavy tzv. pomalého dobíjení elektromobilů,” řekl radní Jan Chabr (TOP 09).

Vedení Prahy chce kromě vzniku dobíjecích stanic pro elektromobily či vozy na plyn podporovat i další alternativní způsoby dopravy, a to sdílení automobilů nebo upravit ceny v parkovacích zónách pro elektromobily a hybridní vozy. Pracovat bude také na zavedení mýtného. Radní loni v říjnu schválili Strategii podpory alternativních pohonů do roku 2030.