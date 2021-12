Do čela Sdružení autoprůmyslu se vrací Martin Jahn

Do představenstva Škody Auto usedne první žena, vrací se také Martin Jahn

Do představenstva Škody Auto usedne první žena, vrací se také Martin Jahn AutoMoto

Jahn působil v letech 1999 až 2004 jako generální ředitel agentury CzechInvest, v letech 2004 až 2005 byl místopředsedou vlády pro ekonomiku. V roce 2006 nastoupil do Škody Auto, kde byl členem představenstva za oblast řízení lidských zdrojů. Po dvou letech odešel do Moskvy na post výkonného ředitele společnosti VW Group NSC. Následně přešel do VW v Německu, kde měl na starosti řízení celosvětových firemních prodejů.