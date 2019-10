Divoký Nissan Leaf e+ má síly na rozdávání, ale taky jeden zádrhel

To „víc” je rovnou dvojnásobek toho, co nabízí standardní Leaf, tedy dva elektromotory. Jeden pro přední nápravu a druhý pro zadní. V souhrnu oba agregáty nabízejí výkon 227 kW (309 koní) a točivý moment 680 N.m. To je na rodinný elektromobil docela dobré. Ale má to drobný zádrhel - tenhle divoký Leaf e+ není standardně na prodej.