Devátá generace golfu je v ohrožení, Volkswagen zvažuje jeho budoucnost

Schäfer potvrdil, že se pracuje na faceliftu aktuálního golfu v polovině životného cyklu, ale devátá generace je v tuto chvíli nejistá. Poukázal na to, že zkonstruovat nový vůz se spalovacím motorem, u kterého je nepravděpodobné, že bude mít tradiční životní cyklus 7-8 let, se nemusí vyplatit, a dodal, že vývoj vozidel splňujících normu Euro 7 je „extrémně drahý“.

Že by se v pořadí devátý golf neprodával celých sedm až osm let, souvisí s omezením prodeje nových vozů vybavených benzinovými nebo naftovými motory, který má v Evropské unii vstoupit v platnost v roce 2035.

Potenciální devátá generace golfu by tedy dorazila zhruba v roce 2027, což znamená, že zánik modelu takového, jaký jej známe dnes, by se mohl shodovat se zákazem spalovacích motorů v EU. Některé evropské trhy by se však mohly rozhodnout přejít na elektromobily dříve, což by následně ovlivnilo prodeje golfu.