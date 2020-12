Děsivý pohled: Čínský pick-up získal 0 hvězdiček v nárazovém testu

I v roce 2020 se může prodávat nové auto, jehož konstrukce je tak mizerná, že by ani airbagy ve výbavě nepomohly lepšímu skóre v nárazových testech. Ukázal to nárazový test Great Wallu Steed 5, provedený organizací Global NCAP v rámci iniciativy Safer Cars for Africa (Bezpečnější auta pro Afriku).