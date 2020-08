Desítky veteránů se ukázaly v Uherském Hradišti. K vidění byly skutečné skvosty

„Je to jeden z prvních staříčků na dřevěných kolech, brzda pouze symbolická. Ta je jenom železná na kardanu, takže brzdí jenom železo na železo. Kopce to nemá rádo, ale jinak je to náš miláček. Já jsem to dovezl z Dánska jako šrot, tam si s tím nevěděli rady. Po nějakých letech jsem to dal do kupy a teď si užíváme, jezdíme,” uvedl Beran. S dalšími veterány přijeli na východ Moravy také jeho syn a dcera.