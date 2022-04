Designér ukazuje, jak by vypadalo BMW řady 7 bez dvojitých světel

Čím víc kontroverzní je design nějakého nově představeného auta, tím víc se nezávislí designéři a ilustrátoři snaží navrhnout, jak by vůz vypadal s drobně upravenými prvky, které je činí v očích některých fanoušků ošklivými.

Nedávno představená nová generace BMW řady 7 je kontroverzní ažaž, a to zejména svou čtyřokou přídí a poněkud neforemnou zádí, snad až nedůstojnou u vozu s takovouto cílovou skupinou zákazníků. Designér Sugar Chow tedy na Instagramu zveřejnil svůj nápad na to, jak by „sedma“ mohla budit menší rozruch.