Další kopie Jeepu Wrangler? Nová Mahindra Thar napodobuje americkou ikonu

Spory mezi indickou Mahindrou a americkým Jeepem o design modelu Roxor, který Mahindra prodává v USA, byly ostře sledované a soud nakonec rozhodl v neprospěch Indů, kterým dle webu Automotive News zakázal dovoz a prodej vozu na půdě Spojených států. A to i přes fakt, že Roxor neměl v USA homologaci pro silniční provoz a byl tedy jen volnočasovým vozidlem k použití mimo silnice.

Mahindra vyrábí auta, která víc než připomínají starší jeepy, už řadu let, takže když se rozhořely spory o Roxor, vypadalo to, jako by koncern FCA, resp. dnes Stellantis, pod nějž Jeep spadá, pořádně zaspal.