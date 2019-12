Další auto klasické střední třídy v ohrožení, příští Opel Insignia má být crossoverem

Bylo jasné, že na to automobilky budou reagovat. Vyrábět dnes klasický sedan, liftback či kombi střední třídy je se vzrůstající popularitou sportovně-užitkových vozů tvrdý chleba. Doplatil na to například Citroën C5, Honda Accord, Toyota Avensis a další.

„Průmysl se nyní ptá, co přijde po SUV,” řekl šéf britské divize Vauxhall Stephen Norman. „My si myslíme, že to budou auta typu příští Insignie. Bude to největší proměna v rámci modelu, jakou jste od nás kdy viděli,” prozrazuje dále.