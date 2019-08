Nový Opel Insignia už v roce 2022? Francouzi spěchají s přechodem na svou techniku

Nová Insignia tak podle zákulisních informací převezme i motory včetně hybridního provedení a další klíčové součástky od PSA. To se ovšem dalo čekat, stejně jako u takového Grandlandu X jde prostě o snížení nákladů na výrobu. Design i pojetí interiéru by ale u Insignie měly být odlišné a značky by tak měly ctít své zásady, co se ovládání a základního pojetí týče.