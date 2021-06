Dacia má nové logo

Dacia oficiálně přichází s novou značkovou identitou. V příštím roce se na prvních modelech objeví nové logo složené z písmen D a C, stejný font používá i kompletní název.

Dacia se změnou loga rovněž dává sbohem typické modré, používat bude v propagačních a dalších materiálech zejména odstíny zelené a hnědé, ale i pískové či oranžové. Rovněž prodejci své showroomy v příštím roce převlečou do nového vzhledu.

Spekuluje se o tom, že nové logo už by mohla nosit zmodernizovaná verze populárního SUV Duster, která se má představit ještě v letošním roce a pokračovat v nově nastoleném designovém jazyku automobilky, který nosí modely Sandero a Logan nové generace.

V roce 2024 chce značka vstoupit i do segmentu C, tedy plnohodnotné nižší střední třídy, a to právě s dosud největším SUV v nabídce, které bude vycházet ze zmiňovaného konceptu Bigster.