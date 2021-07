ČR má přes 700 stanic pro elektromobily, do roku 2030 chce stát desítky tisíc

Využívat k tomu bude i peníze z evropských fondů. V této souvislosti už nyní ministerstvo připravuje dotační výzvy na podporu stavby běžných dobíjecích stanic, která by měla být vyhlášena na začátku příštího roku. Další dotační programy stát chystá pro výstavbu rychlodobíjecích a ultrarychlých dobíjecích stanic. Celkem by na to měl resort do roku 2027 využít kolem šesti miliard korun.