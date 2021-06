Co vydrží stará Toyota Hilux? Američan podrobil ikonický pick-up tvrdým zkouškám

Britský Top Gear svého času podrobil starou Toyotu Hilux náročným testům, aby zjistil, co se musí stát, aby přestala fungovat. Tehdy se na to nepodařilo přijít – starý hilux přežil zaplavení, požár i relaxační pobyt na střeše paneláku, zatímco ten panelák odstřelem letěl k zemi.

Americký youtuber Cody, stojící za kanálem WhistlinDiesel, se rozhodl ověřit, zda nebyl Top Gear na nebohou toyotu příliš hodný. Koupil tmavočervený kousek a jal se zkoušet co dovede. Pravda, byl to kousek o generaci novější – zatímco Top Gear použil model z let 1983-1988, WhistlinDiesel měl kousek z let 1988-1997 – ale zkoušky nebyly o nic snazší.

V prvním testu zkoušel brutální mlácení s dveřmi či drsnou jízdu terénem s prázdným i naloženým autem. Ta obsahovala skoky a trousení tvárnic po louce; můžeme jen doufat, že je po natáčení uklidil. Toyota na něj ale zapůsobila: „Tahle věc je šíleně odolná. ...Ještě nikdy jsem neviděl, aby něco zvládlo takovouhle nálož,” nechal se slyšet.

S prorážením cesty mladým lesem – snad spíš nálety – možná nelze úplně souhlasit, nicméně toyota všechno zvládala pouze s pár odřeninami na karoserii.

Druhé video začíná převrácením auta na bok po nezvládnutém průjezdu zatáčkou – je to docela kaskadérský kousek a přesto to vypadá, že moderátor skutečně řídí. Je ale dost možné, že do převráceného auta vlezl až později a že havaroval skutečný kaskadér. Asi to nemusíme připomínat, ale – tohle nezkoušejte. Pro test odolnosti je důležité, že i po takovémto karambolu auto jezdí a dokonce jdou zavírat i otvírat dveře.

Další kousek je také působivý – hilux dostal „kouli” na přívěs typu tzv. gooseneck. Přívěs i s nákladem vážil celkem zhruba 13 tun a hilux ho přesto utáhl. Samozřejmě, ne bez poškození korby, ale rám to zvládl. Následovalo přejíždění klád v rychlosti, přetahovaná, nárazy do dalšího pick-upu, jízda bez chladiva, po níž následovalo polití motoru studenou vodou – a vůz pořád funguje.

Před třetím dílem byla hiluxu trochu narovnána střecha v levém předním rohu. Čekalo ho nesmírně tvrdé zacházení na pouštních offroadových stezkách v Utahu. Nevypadá to, že by z hiluxu něco teklo nebo odpadávalo, ale listová pera přední nápravy už to začínala vzdávat.

Později přestal fungovat ventilátor chladiče, takže bylo potřeba jet dost rychle na to, aby proud vzduchu samotný na chlazení stačil. To znamenalo jen víc destrukce v terénu – ale taky uznání od majitele speciálně postaveného offroadu (který se na stezce porouchal), že takhle odolné auto ještě neviděl.

Ba co víc, pohled dospod auta ukazuje, že kromě oněch předních listových per nic není zničené, kardanová hřídel nevibruje, z ničeho neteče olej. I řízení je v pořádku a přední diferenciál, třebaže očividně dostal ránu, také nevypadá poškozen.

Čtvrtý díl je pravděpodobně dílem posledním, neboť se soustředí na jednu věc – shodit hilux z vrtulníku na zem. Před pokusem Cody říká, že už zjistil, že hilux je tak odolný, jak říká Top Gear. A že nyní je čas zjistit, jestli je ještě odolnější.

První pokus proběhl z 500 stop, tedy asi 152 metrů. Vůz dopadl na příď a bylo jasné, že už se nerozběhne. Tak ho připevnili pod vrtulník znova a vystoupali s ním do výšky 10 tisíc stop, tedy 3048 metrů. Padal 29 sekund a co z něj po pádu zbylo, ukáže video. Samozřejmě je z něj placka – ovšem nerozpadl se na prvočástice, drží relativně pohromadě, a to i když ho z pouště vrtulníkem přesouvají pryč.

Byl celý tento experiment jen zbytečnou zkázou pick-upu, který mohl ještě léta sloužit? Dost možná. Mimo shození z vrtulníku ale ukázal, jak neuvěřitelně odolné staré hiluxy jsou.

