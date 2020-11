Co všechno je v sedadlech moderních aut? Skládají se ze stovek součástek

Jiné to nebylo ani ve Škodě Auto, kde chyběly opěrky hlavy ještě u modelu 120. „Dnes musí sedadla plnit daleko přísnější nároky, k tomu jsou nastavitelná v mnohem více směrech,“ řekl koordinátor konstrukce sedaček ve Škoda Auto Miroslav Hradil. Základní vlastnosti sedadla se ovšem podle něj nezměnily a stále stojí na třech pilířích. Každé musí mít rám, pěnovou výplň a čalounění. Jen nároky na kvalitu zpracování, bezpečí a komfort poskočily do jiných sfér.

Některé části sedadel by se díky tomu mohly navíc výrazně zmenšit, čímž by vznikl větší prostor pro pasažéry. V budoucnu by se třeba v autech mohla objevit i taková sedadla, která by se dala sklopit, aby mohl řidič zavřít oči a spát. S tím se počítá u plně autonomních vozidel.