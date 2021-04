Clarkson, Hammond a May se objevili v Top Gearu. Kvůli Sabine Schmitzové

Nedávno zesnulá závodnice a občasná moderátorka britské televizní show Top Gear dostala vlastní půlhodinový speciální díl, který jí byl poctou. Stalo se pro něj něco, co by za normálních okolností bylo naprosto nemyslitelné – vrátilo se do něj původní trio Jeremy Clarkson, Richard Hammond a James May. Tým Top Gearu to uvedl na svém webu.