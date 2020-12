Čistá mobilita v Česku by mohla v příštích letech dostat mnohamiliardovou podporu

Vedle mírného navýšení dosavadních 13 miliard z evropských operačních programů do roku 2027 je v plánu navyšovat podporu čisté mobility také pomocí dotací do infrastruktury ministerstva dopravy nebo příspěvky z nových zdrojů, kterými jsou modernizační fond a fond obnovy. Na konferenci Automotive 2020 to uvedl náměstek ministra průmyslu Eduard Muřický.