Čínský řidič se nad srázem přesvědčil, proč nelze vždy věřit navigaci

Že nelze věřit navigaci každé slovo, se nejeden motorista už jistě přesvědčil. To je pravdou zejména, má-li váš vůz větší rozměry, než je na osobní auto běžné. Kdyby si to uvědomil nejmenovaný řidič náklaďáku v čínské provincii Šan-si, nezadělal by si na obrovský problém.