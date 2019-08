Čínské auto s předním pohonem na Nordschelife rozdrtilo evropské soupeře, byl to ale nerovný boj

Takže co to vlastně bylo za auto, které proletělo okruhem za 7 minut a 15,123 s? Přeplňovaný čtyřválec o objemu dva litry disponuje výkonem 388 kW (528 koní) a točivým momentem 504 N.m.

Sedan tak dokáže zrychlit z klidu na stovku za 4,4 sekundy a maximální rychlost je 310 km/h. To opravdu nejsou hodnoty, jakými by se mohl pochlubil jakýkoli jiný konkurent se stejnou koncepcí ze sériového provedení. Vždyť výše zmíněný Renault má o 167 kW menší výkon.

Uvidíme, jestli se Cyan dostane do skutečné výroby. Ostatně příští rok by Lynk & Co měl začít pronajímat (pozor, ne prodávat) auta v Evropě. Ale dost pochybujeme, že tohle auto by bylo ufinancovatelé pro jakýsi operativní leasing.