Číňané chtějí od evropských aut více. Třeba i mikrofon na karaoke

Pozoruhodnou studii o zájmech a prioritách čínských zákazníků v Evropě publikoval server Automotive News. Díky těmto informacím získaly automobilky pocházející ze „starého kontinentu“ lepší povědomí o tom, co od nich Číňané očekávají.

Základem by měla být obří obrazovka infotainmentu, který by měl samozřejmě poskytovat Apple CarPlay i Android Auto. To už ale dávno nestačí. Číňané totiž chtějí větší kompatibilitu s aplikacemi, například s oblíbenou zábavní platformou Changba, která mimo jiné nabízí i funkci Karaoke.