Číňan jako zázrakem přežil děsivou nehodu, můžeme si z ní vzít ponaučení

Poté ale Čaa vidíme seskakovat z prostoru mezi tahačem a návěsem na vozovku, kde zůstane stát. Udělal to jen pár vteřin předtím, než jiný kamion do jeho stojícího kamionu naboural – zboku se o něj otřel.

Proč do stojícího vozu druhý kamion naboural, není známo, můžeme jen spekulovat o nepozornosti jeho řidiče. Případ ale může poskytnout důležité ponaučení – před vystoupením z auta či seskočením např. z korby do jízdního pruhu je třeba se obzvlášť pečlivě přesvědčit, zda se neblíží jiné auto, kterému bychom mohli vstoupit do cesty. A když už vystoupíme, je třeba se co nejrychleji klidit z jízdního pruhu.