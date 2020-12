Chystaná emisní norma Euro 7 může znamenat konec nehybridních aut

„Museli bychom se zbavit manuálních převodovek, abychom přesně nastavili, kdy mají auta řadit, ... takže by se chovala, jako by byla pod vlivem prášků na spaní. To by bylo nejen dražší, ale také by se vytratila radost z řízení,” pokračoval vývojář.

To by mělo samozřejmě vliv i na trh ojetých aut. Snížila by se nabídka pár let starých vozů, s čímž by vzrostly jejich ceny a finančně by na ně dosáhlo méně lidí. Ti by si tak déle nechávali svá stará auta, místo aby si kupovali novější a emisně čistší vozy.