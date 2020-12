Česko zažívá boom v instalacích nabíjecích stanic pro elektromobily

Podle člena představenstva Škoda Auto Bohdana Wojnara aktuální čísla ukazují, že Česko letos naplno vstoupilo do elektromobilní éry. „V Německu plánují mít do roku 2022 rychlodobíjecí stanice na čtvrtině benzinových pump, do konce roku 2024 minimálně na polovině a do konce roku 2026 na minimálně 75 procentech. Na českém trhu by v souladu se strategickými cíli Národního akčního plánu čisté mobility mělo být vybudováno 35 000 dobíjecích bodů do roku 2030,” uvedl.