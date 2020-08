Češi obcházejí poutání v autě domácími zlepšováky, ročně zemře osmdesát nepřipoutaných

Zkušenosti z míst dopravních nehod bohužel ukazují, že české kutilství se ujímá i v případě poutání v autě, respektive obcházení signalizace nepřipoutaného pasažéra. To se u moderních vozů používá čím dál častěji i na zadních sedadlech.

„Řidiči obcházejí signalizační zařízení nezapnutých bezpečnostních pásů různými metodami - zapnutý pás za sedadlem, zacvaknutí bezpečnostního pásu spolujezdce do západky bezpečnostního pásu pro řidiče,” říká Jindřich Frič, ředitel Centra dopravního výzkumu.

Nejdůležitější bezpečnostní vynález v historii automobilu slaví 60 let

Vyšší podíly nepřipoutaných byly evidovány u mladších osob. S přibývajícím věkem osob tyto podíly klesají - platí to až na výjimky (usmrcené osoby ve věku 55-64 let a lehce zraněné osoby ve věku 65 let a více) u všech kategorií - usmrcených, těžce i lehce zraněných osob.