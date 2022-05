Čeká nás nový Cadillac XLR? General Motors ukázal skicu záhadného sporťáku

Oficiální instagramový účet designového studia General Motors sdílel skicu záhadného sporťáku, který trochu připomíná Chevrolet Corvette nejnovější generace. A to samozřejmě vyburcovalo média i fanoušky ke všemožným spekulacím, co to může znamenat.

Řada fanoušků americké značky Cadillac si vzpomene na model XLR a také na to, že to po technické stránce - vyjma motoru, ten mělo XLR vlastní - byl Chevrolet Corvette gen. C6. A také na to, že Cadillac v roce 2002 představil koncept jménem Cien s dvanáctiválcem uloženým uprostřed.

Koncept Cadillac Cien z roku 2002 Foto: General Motors Heritage Center

Z cienu ke zklamání fanoušků nic nebylo a nad cadillakem s motorem uprostřed od té doby nikdo nepřemýšlel, nebo alespoň ne veřejně. Až dosud, kdy se objevila zmíněná skica.

Naplnění myšlenky tvůrců cienu i duchovní nástupce XLR, který by mohl být luxusním grand tourerem na způsob McLarenu GT, by tak nemusely být úplně bezprecedentní. Hotový vůz, ať už by se jmenoval jakkoliv, by mohl sice mít motor uprostřed, ale zároveň dokázat dva lidi rychle a v naprostém komfortu přepravit přes půl kontinentu. Ovšem, samozřejmě, kromě skici nic není oficiální a všechno jsou jen dohady a zbožná přání.