Cadillac poutá na elektrickou limuzínu Celestiq

V kabině celestiq nabídne hned několik obrazovek vpředu i vzadu, výběr těch nejluxusnějších materiálů a nevídaný komfort. Mimo to by měl elektromobil vzniknout na platformě Ultium od koncernu General Motors, stejně jako elektrický pick-up Hummer EV.

Společnost General Motors zatím neuvedla, v jakém datu celestiq představí, ale vzhledem ke zveřejnění upoutávek se většina odborníků domnívá, že by k tomu mohlo dojít ještě letos. Sériově vyráběný celestiq by mohl dorazit v příštím roce a cena vozu by mohla atakovat hranici 200 tisíc dolarů (4,7 milionu korun).