Cadillac odhalil parametry Escalade-V, má 691 koní a stojí 3,6 milionu korun

Americký Cadillac už dříve odhalil vzhled svého super-SUV , modelu Escalade-V. Tehdy jsme se ale nedozvěděli, co bude mít pod kapotou, ani nic jiného na ten způsob. Nyní automobilka vše objasnila.

Začněme u toho nejdůležitějšího - motoru. Je to 6,2l osmiválec z modelu CT5-V Blackwing, ovšem s větším, 2,65l kompresorem, který dává 0,69 baru tlaku a motor s ním produkuje 691 koní a 885 Nm. Cadillac tak říká, že Escalade-V je nejvýkonnější full-size SUV.

Escalade-V je však stále luxusní SUV a tomu odpovídá jak naladění odpružení, tak i výbava. Na palubě je všechno, co si lze představit, jako dřevo, semianilinová kůže nebo navigace s rozšířenou realitou, a to ve standardu. Asistent pro poloautonomní řízení, nazvývaný automobilkou Super Cruise, je za příplatek.

Příplatek k základní ceně 149 990 dolarů, což odpovídá 3,6 milionu korun, za standardní velikost; Escalade-V bude k mání i v prodloužené verzi ESV, která zatím cenu nemá. Samozřejmě je to nejdražší verze tohoto modelu.

Kdybyste Escalade-V chtěli individuálně importovat do Evropy - jinak to nepůjde, oficiálně se tu prodávat nebude - počítejte kvůli clu a DPH s cenou atakující pětimilionovou hranici. A to ještě před přihlášením na české značky, které se u individuálního dovozu nového auta z místa mimo EU pohybuje v desítkách tisíc korun.