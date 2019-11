Budoucnost nákladních aut je ve variabilitě, říká startup Neuron

Neuron EV připravuje speciální modulární platformu, která by se aplikovala u různých dopravních prostředků větších rozměrů.

Zatímco Neuron EV T/One má jen dvě nápravy, a jde tedy o jakousi konkurenci ke klasickým americkým pickupům F-150 (nebo vyšší čísla, záleží na zatím neznámých výkonových a tonážních parametrech aut), Torq je třínápravová verze středního tahače, který by měl konkurovat náklaďáku Tesla Semi.

Je tedy jasné, že Neuron vlastně čistě atakuje Teslu v užitkových autech. Ovšem výhodu by měl mít právě ve vyměnitelných karoseriích.

U obou aut je řidič uprostřed vepředu, aby měl co nejlepší přehled.

I když o autech zatím firma nic moc nezveřejnila, přesto je na nich ledacos zajímavého. Mají to být sice elektrická auta, ale s doplňkovým pohonem, který by vyráběl elektrickou energii. Jestli to bude spalovací motor, nebo palivové články, však zatím nevíme.