Bude příští sportovní Jaguar elektrický? Jméno tomu napovídá

EV-Type - tak by se měl jmenovat nějaký budoucí vůz značky Jaguar. Automobilka podala žádost o registraci tohoto označení. To samo o sobě nemusí nic znamenat, ale podle britského webu Autocar, který zprávu přinesl a který bývá o britském automobilovém světě výborně informovaný, to může být indicie, že nástupce F-Typu bude elektromobil.