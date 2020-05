Brnem v sobotu projedou historická auta a autobusy

Centrem Brna budou v sobotu od 14:00 do 16:00 projíždět historická auta, autobusy i vojenská vozidla ze sbírek Technického muzea v Brně. Akce Muzeum v pohybu připomene 90 let od zahájení autobusové dopravy v Brně a zároveň půjde o pozvánku do znovu otevřených expozic muzea, uvedl v tiskové zprávě ředitel muzea Ivo Štěpánek.