Britská studie upozorňuje na výpadek příjmů z daní kvůli elektromobilům

Nekřesťanské zdanění fosilních paliv a v kontrastu s tím malé či vůbec žádné daně na elektřinu pohánějící automobily by mohly znamenat zásadní výpadek příjmů do státní kasy s tím, jak čím dál méně lidí bude kupovat benzín a naftu v rámci přechodu na elektromobily.

Upozorňuje na to studie britské Nadace RAC, která vypočítala, že do konce této dekády může tamní státní kasa přijít téměř o třetinu příjmů z daní na palivech. Místo 16,4 miliardy liber (477,83 miliardy korun) by příjem mohl být 11,4 miliardy liber (332,15 miliardy korun), tedy o pět miliard (145,68 miliardy korun) méně.