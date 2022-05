Britská firma staví virtuální kopii okruhu Nardò k testování dosud neexistujících aut

Britská firma rFpro, specializující se na software, staví virtuální kopii italského testovacího okruhu Nardò. To proto, aby se tam mohla testovat auta ještě před tím, než vzniknou jejich fyzické prototypy, píše web Autocar, který zprávu přináší.

K čemu to bude dobré? Podle firmy to umožní vývojářům nových aut lépe odhadovat a posuzovat jejich výkony na začátku procesu vývoje, což ušetří čas i peníze, a to zejména při přechodu na elektrická pohonná ústrojí.